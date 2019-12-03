إنجلترا تستعد قبل يورو 2020 بوديتين أمام النمسا ورومانيا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المنتخب الإنجليزي سيواجه منتخبي النمسا ورومانيا في مباراتين وديتين استعدادا لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأوضح الاتحاد أن المنتخب الإنجليزي، الذي يدربه المدير الفني جاريث ساوثجيت، سيواجه المنتخب النمساوي في فيينا في الثاني من يونيو ثم يلتقي المنتخب الروماني في السابع من الشهر نفسه، لكن لم يجر الاستقرار على مكان المباراة بعد.

وفي البطولة الأوروبية التي تقام في 12 مدينة خلال الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو، سيتنافس المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبي كرواتيا والتشيك وأحد المنتخبات المتأهلة من الملحق الذي تقام منافساته في مارس المقبل، وسيخوض جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات على ملعب "ويمبلي".

كذلك يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الدنماركي على ملعب ويمبلي في 31 أذار/مارس، وذكر الاتحاد الإنجليزي أنه سيجرى الإعلان عن الطرف الثاني للمباراة الأخرى المقررة في 27 أذار/مارس في وقت لاحق.