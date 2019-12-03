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مجلس السيادة السوداني يؤكد دعمه ورعايته لقضايا ذوي الإعاقة

عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشة موسى
عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشة موسى
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 10:26 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 10:26 م

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشة موسى، دعم المجلس ورعايته ومساندته لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن من يتحمل المسئولية ويعمل مشاركا في كل مناحي الحياة ليس معاقا.

وقالت موسى، في كلمتها في الاحتفال الذي نظمته "منظمة متحدي الإعاقة حركيا" اليوم الثلاثاء، إن مجلس السيادة حريص على إظهار كل الطاقات الخلاقة والمبدعة والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشريحة، مهنئة إياهم بالاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

من جانبه، طالب عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس الجهات المعنية بأن تخصص بالمجلس التشريعي عددا من المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق هذا الهدف.

وعبر الأمين العام للمجلس السوداني لذوي الإعاقة راشد التجاني - في كلمته خلال الاحتفال - عن الرغبة في تغيير النظرة والمفهوم المجتمعي، وضمان وجود ذوي الإعاقة في كافة مؤسسات الدولة وسياساتها.

وشددت رئيس "منظمة متحدي الإعاقة حركيا" مشاعر مصطفى محمد، على ضرورة دمج المعاقين في المجتمع وإزالة كافة الحواجز التي تمنع مشاركتهم في كافة مؤسسات المجتمع، مؤكده أن الإعاقة الحقيقية هي حواجز المجتمع نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.


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