«هيئة الأسرى الفلسطينيين»: نحو 100 أسير من ذوي الإعاقة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها أكثر من 100 أسير ممن يعانون إعاقات جسدية إما كاملة أو جزئية، وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية وحسية كالإعاقة السمعية والبصرية.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة عبد الناصر فروانة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال ينتهك في اعتقالهم كافة الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي.

من جهة أخرى ..حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، من تراجع الحالة الصحية لكل من الأسيرين محمود أبو خرابيش ومحمد الطوس والقابعين في معتقل "ريمون"، وذلك في ظل استمرار إهمال أوضاعهما الصحية والاستهتار بحياتهما.

وفي سياق آخر .. أفادت الهيئة بأن أسرى سجن عسقلان والبالغ عددهم 40 أسيرا سيشرعون غدا بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على اعتداءات مصلحة السجون الإسرائيلية عليهم، والسياسة الوحشية القمعية بحقهم والمتواصلة منذ أكثر من شهر.

ورصدت الهيئة محاولات الاحتلال الإسرائيلي سلب الأطفال المقدسيين هويّاتهم المقدسية الفلسطينية، عبر جملة من الانتهاكات الخطيرة يقوم بها بحقّ القاصرين المقدسيين دون غيرهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح رئيس الهيئة قدري أبوبكر أن سياسات الاحتلال بحقّ القاصرين هي جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي لعزل القدس عن بقية المحافظات الفلسطينية، وللنهج الذي يسير عليه لسلب القدس والمقدسيين هويتهم الفلسطينية، والسعي لتحطيم مستقبل الشّعب الفلسطيني بتحطيم أشباله.

وفي سياق متصل..ذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له ، أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسيرين الفلسطينيين المضربين عن الطعام أحمد زهران ومصعب الهندي من معتقل عزل "نيتسان الرملة"، إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، وذلك بعد تدهور طرأ على وضعهما الصحي بعد خول إضرابهما الشهر الثالث على التوالي.