المفوضية الأوروبية: قواعد منظمة التجارة العالمية لا تقر رسوم جمركية أمريكية جديدة على إيرباص

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إنه لا يحق للولايات المتحدة ، بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية، زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي على خلفية الخلاف القائم بين أمريكا وأوروبا بشأن دعم التكتل لصناعة الطائرات.

وتعتزم واشنطن زيادة مستوى ونطاق الرسوم الجمركية بعد أن توصلت منظمة التجارة العالمية أمس الاثنين، إلى نتيجة مفادها أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ "خطوات مناسبة لإزالة الآثار الضارة" لمساعدته لشركة إيرباص لصناعة الطائرات.

ولكن وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ، فإن هذه النتيجة لا يمكن أن تُستخدم كأساس لمثل هذا الرد من الولايات المتحدة ، حسبما قال المتحدث باسم مفوض التجارة الأوروبي دانييل روزاريو اليوم الثلاثاء في بروكسل.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أعلنت سابقًا أن الدعم الأوروبي لشركة إيرباص غير قانوني ، ثم سمحت للولايات المتحدة بالرد من خلال الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي لتكون قادرة على تحصيل تعويضات بقيمة 5ر7 مليار دولار.