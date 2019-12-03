 النمسا وأسبانيا تتفقان على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة أزمة المناخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النمسا وأسبانيا تتفقان على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة أزمة المناخ

الملك الإسباني فيليب السادس
الملك الإسباني فيليب السادس
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 7:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 7:03 م

اتفقت النمسا وأسبانيا اليوم على دعم التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص أزمة المناخ.

جاء ذلك خلال استقبال ملك اسبانيا فيليب السادس فى مدريد للرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين الذي يشارك فى القمة الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وقالت مصادر فى القصر الرئاسي النمساوي " هوفبورج" اليوم الثلاثاء أن الرئيس الكسندر فان دير بيلين اختتم اليوم زيارته إلى مدريد بعد مشاركته فى أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى دورته ال25 والتى استمرت يومين وسط مشاركة سياسية ودولية واسعة من كل دول العالم لتفعيل التعاون الدولي فى حماية المناخ.

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