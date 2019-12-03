مركز المصالحة الروسي: عودة 1312 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1312 لاجئًا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 205 لاجئين يضمون (62 امرأة و105 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ) بالإضافة إلى 1107 لاجئين يضمون (332 امرأة و565 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وأوضح بيان صادر عن المركز الروسي، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 480 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية منذ 18 يوليو 2018، منهم حوالي 152 ألفًا من لبنان وأكثر من 328 ألفًا من الأردن.

وأشار البيان إلى أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.3 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.