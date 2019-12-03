كوريا الجنوبية: بيونج يانج تتمسك بسياسة الإزالة الكاملة للمنشآت الجنوبية في منتجع جبل كومكانج

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها أخبرت الشمال بأنه يمكن صيانة بعض المنشآت التي شيدتها كوريا الجنوبية في منتجع جبل كومكانج، إلا أنه ما زال يتمسك بسياسة الإزالة الكاملة للمنشآت الجنوبية.

وقال مصدر بوزارة الوحدة الكورية، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن سول أبدت نيتها لصيانة بعض المنشآت في منتجع جبل كومكانج بعد أن اتفقت مع مشغلي برنامج الرحلات السياحية إلى جبل كومكانج على ضرورة الصيانة.

وأكد المصدر أنه على الرغم من مقترح الجنوب لصيانة المنشآت، إلا أن كوريا الشمالية تتمسك بالإزالة الكاملة للمنشآت ومناقشة هذه القضية عبر المكاتبات.