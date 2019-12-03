هولندا تقر حصة إجبارية للمرأة في المناصب القيادية بالشركات الكبرى

أقر البرلمان الهولندي اليوم الثلاثاء تطبيق حصة قانونية ملزمة للمرأة في المناصب القيادية بالشركات الكبرى.

وجاءت الموافقة على القرار بأغلبية واضحة، وقالت انجريد فان إنجلسهوفن وزيرة التعليم والثقافة والعلوم معلقة على هذه الخطوة :" نحن نكتب تاريخا".

وأضافت الوزيرة: "بذلك نخترق شبكات (الأولاد الكبار) (أولد بويز) ونأخذ خطوة واسعة في اتجاه المساواة"، ولفتت إلى أنه سيتم العمل على إعداد لائحة خاصة بهذا الشأن على نحو سريع لتدخل حيز التنفيذ في 2021.

يشار إلى أن هناك توجيها طوعيا منذ 2013 للشركات الممثلة في البورصة في هولندا لتخصيص حصة نسائية بنسبة 30% في الهيئات القيادية لديها، غير أن نسبة التمثيل النسائي للشركات الكبيرة في هولندا لم تتجاوز حتى الآن 18% من مجالس الإشراف و12% من مجالس الإدارة.

كانت رابطة أرباب العمل الهولندية أعلنت في سبتمبر الماضي استعدادها للقبول بحصة محددة قانونا للنساء في المجالس القيادية للشركات.