لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تتدارس تقريرها بشأن تحقيق مساءلة ترامب

تتدارس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء تقريرها بشأن التحقيق في مساءلة الرئيس دونالد ترامب لاتهامه بالتقصير، وذلك قبل يوم من عقد اللجنة القضائية بالمجلس جلسة أول جلسات الاستماع بشأن القضايا الدستورية.

ويعتزم مستشار البيت الأبيض بات سيبولون الانضمام إلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ خلال اجتماعهم لتناول الغداء غدا الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي ستعقد فيه اللجنة القضائية بمجلس النواب أولى جلسات الاستماع في إطار التحقيق الرامي إلى اتهام الرئيس بالتقصير.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن كون كارول المتحدث باسم السيناتور مايك لي من ولاية يوتاه قوله "في إطار الجهود المستمرة لإطلاع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على تفكير البيت الأبيض، سيحضر مستشار البيت الأبيض بات سيبولون غداء غد الأربعاء".

وكان سيبولون يلعب دورا قياديا في التواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك اجتماع الشهر الماضي في البيت الأبيض مع حلفاء ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ لمناقشة طول المدة التي يمكن أن تستعرقها محاكمة اتهامه بالتقصير.

وقد أبلغ سيبولون الديمقراطيين في مجلس النواب في وقت سابق إن فريق ترامب لن يشارك في الجلسة التمهيدية.