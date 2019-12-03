شبكة «سكاي» تعلن تخطيطها لإنشاء مجمع استوديوهات تلفزيونية وسينمائية قرب لندن

أعلنت شبكة "سكاي" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، اليوم الثلاثاء، عن خططها لإنشاء مجمع استوديوهات تلفزيونية وسينمائية متعدد المراحل بالقرب من لندن، معربة عن أملها في جذب استثمارات بمليارات الدولارات.

وقالت "سكاي" إنها تهدف إلى توفير نحو 2000 فرصة عمل، وجذب 3 مليارات جنيه إسترليني (9ر3 مليار دولار)، من خلال الاستثمار في الإنتاج في السنوات الخمس الأولى بعد الانتهاء من إنشاء مجمع الاستوديوهات بالقرب من استوديوهات "إلستري" السينمائية الشهيرة شمال لندن، وهو الأمر الذي من المخطط أن يتم في عام 2022.

وأوضحت الشركة، التي استحوذت عليها شركة "كومكاست"، عملاقة قنوات التلفزيون بنظام الاشتراك الأمريكية، أن "استوديوهات سكاي الستري"، ستكون كبيرة بدرجة تسمح باستضافة العديد من الأعمال السينمائية أو التلفزيونية، في نفس الوقت، وستتضمن ورشة عمل للبناء ومنشآت رقمية.

وقالت "سكاي" إن الاستوديوهات "ستوفر قدرة كبيرة لاستوديوهات سكاي، لإنتاج المزيد من المحتوى الأصلي في الداخل، مع الاستمرار في العمل مع شركات الإنتاج المستقلة بأنحاء أوروبا".