 المعارضة في الدومينيكان تقطع الطرق لمنع إجراء الانتخابات العامة - بوابة الشروق
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المعارضة في الدومينيكان تقطع الطرق لمنع إجراء الانتخابات العامة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 7:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 7:23 م

قطع المتظاهرون في جمهورية الدومينيكان، اليوم الثلاثاء، الطرق في إطار محاولتهم لمنع إقامة الانتخابات العامة المقررة الشهر الجاري.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن داعمي المعارضة قطعوا أحد طريقين مؤديين لمطار "دوجلاس - تشارلز" الرئيسي وأشعلوا النيران في الحواجز؛ ما أدى لإلغاء عدد من الرحلات الجوية.

وتقول المعارضة إن القوانين الانتخابية المتراخية في البلاد تسمح بإمكانية حدوث تزوير في انتخابات السادس من ديسمبر الجاري، كما تقدمت بدعوى قضائية لإيقافها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء روزفلت سيكريت أنه سيتم إجراء الانتخابات في موعدها، فيما لم يصدر الحكم في الدعوى القضائية حتى الآن.


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