وزير الخارجية يجتمع مع السفير الأمريكي الجديد لدى مصر

عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم /الثلاثاء/ اجتماعا بمقر وزارة الخارجية مع سفير الولايات المتحدة الجديد بالقاهرة جوناثان كوهين.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - "وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يستقبل السفير الأمريكي الجديد في القاهرة ⁧‫جوناثان كوهين‬⁩.. علاقات استراتيجية ممتدة بين الدولتين".

وكان السفير الأمريكي الجديد قدم أوراق اعتماده أمس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابه في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019 وذلك عقب شغله منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.

كما شغل السفير كوهين سابقاً منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.

شغل كوهين أيضاً منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك. كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.

والتحق كوهين بوزارة الخارجية الأمريكية كضابط في الخدمة الخارجية منذ عام 1986، وشملت المهام التي خدم من خلالها: مستشار سياسي لعملية المراقبة الشمالية من سفارة الولايات المتحدة في تركيا، وعدة مناصب مختلفة في العراق بما في ذلك المستشار السياسي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في الشمال وإربيل وعضو فريق حكومة سلطة التحالف المؤقتة، موظف سياسي في السفارة الأمريكية في السويد، ومسئول الاتصال بالرئاسة البلغارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومساعد تنفيذي لرئيس البعثة الدبلوماسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة وكمسؤول مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الخارجية الأمريكية ومسئول مكتب الناتو/البوسنة ومسئول ضمن فريق الأمانة العامة والتنسيق لزيارات وزراء الخارجية بيكر وإيجلبرج وكريستوفر.

وفي وقت سابق من حياته المهنية عمل كوهين منسقاً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولا اقتصاديا في الضفة الغربية في القنصلية الأمريكية العامة في القدس ومسئول الشئون القنصلية / اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة في تايلاند.

وحصل السفيرچوناثان كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، ثم إلتحق بالجامعة العبرية في القدس ضمن منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986؛ وحصل على درجة الماچستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.