ذبح جماعي يشمل الجاموس والدجاج والفئران في مهرجان هندوسي في نيبال

بدأ عشرات الآلاف من الهندوس اليوم الثلاثاء في ذبح حيوانات مختلفة في قرية حدودية جنوبي نيبال لتقديمها قرابين لإلهة القوة الهندوسية، على الرغم من احتجاجات ناشطين في مجال حقوق الحيوان.

وقال رامشاندرا شاه، وهو منظم للمهرجان الهندوسي الذي يستمر ليومين، أن الزائرين الهندوس من الهند ونيبال تجمعوا في جادهيماي، وهو مجمع معبد مترامي الأطراف، لذبح القرابين من جاموس وماعز ودجاج وخنازير وفئران بيضاء.

ومن المتوقع أن يتم ذبح 7 آلاف رأس من الجاموس اليوم الثلاثاء، على أن يتبع ذلك ذبح عشرات الآلاف من الماعز والدجاج والخنازير.

ويقام المهرجان كل خمس سنوات، ويعتبر أحد أكبر مهرجانات ذبح الحيوانات بشكل جماعي لأغراض الطقوس الدينية في العالم.

وقال المزارع الهندوسي بيشويشوار /40 عاما/، والذي قطع رحلة استغرقت أربع ساعات من مقاطعة مجاورة إلى المعبد لذبح عنزة وتقديمها قربانا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وعدت الإلهة بأنني سوف أذبح عنزة إذا تم تحقيق رغبتي".

وقال نشطاء حقوق الحيوان، الذين احتجوا على الذبح الجماعي، إن عدد الحيوانات التي تذبح في المهرجان تراجع إلى نحو 30 ألف حيوان في عام 2015 مقابل نحو 500 ألف في عام 2009 .