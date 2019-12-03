 سفير مصر في الخرطوم: السودان يستضيف الاجتماع التالي لسد النهضة 21 و22 ديسمبر - بوابة الشروق
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سفير مصر في الخرطوم: السودان يستضيف الاجتماع التالي لسد النهضة 21 و22 ديسمبر

محمد علاء
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 5:57 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 5:57 م

قال السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسي، إن السودان سيستضيف الاجتماع الوزاري الثالث حول سد النهضة يومي 21 و22 ديسمبر الجاري.

وأضاف عيسى، في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الاجتماع سيناقش وضع قواعد لملء وتشغيل السد بما لا يؤثر على دولتي المصب.

وفي سياق مختلف، أشار عيسى إلى اكتمال جميع ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان بإجمالي 50 ميجاوات، خلال ديسمبر الجاري.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة المضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان بما يخدم مصلحة البلدين.


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