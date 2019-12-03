عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حلف شمال الأطلسي (ناتو) التعاون وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس الحلف.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم الثلاثاء عن بوتين قوله في سوتشي:" أعربنا مرارا عن استعدادنا للتعاون مع الناتو والتصدي معا للأخطار الحقيقية"، مشيرا إلى الإرهاب الدولي والصراعات المحلية وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل بلا رابط.

في الوقت نفسه، حذر بوتين من أن "الصور النمطية من العصر السابق المبنية على التفكير انطلاقا من مبدأ التحالفات لا يمكن أن تكون آلة جيدة لإيجاد واتخاذ قرارات فعالة في ظروف التغيرات السريعة بل الخاطفة للأوضاع في العالم الحديث".

وتابع بوتين أن الحلف تصرف ضد روسيا في الماضي " على نحو غير صائب إن لم يكن أيضا بشكل فج" ودون مراعاة للمصالح الروسية " بينما نحن قد تقاربنا مع الحل مرارا".

وأشار بوتين إلى أن الناتو تم تشكيله لمواجهة الاتحاد السوفييتي السابق، وقال : "والآن لم يعد هناك وجود للاتحاد السوفييتي أومعاهدة وارسو، إلا أن الناتو لا يزال موجودا بل متوسعا".

وذكر بوتين أن الحلف كان يضم في البداية 12 دولة، لكن عدد الأعضاء وصل الآن إلى 29 دولة، بينما يتجاوز الإنفاق العسكري الإجمالي للحلف 70% من الإنفاق العسكري العالمي.

وأضاف بوتين: "يجب علينا اليوم الانطلاق من أن توسع الناتو وتطوير بنيته التحتية قرب الحدود الروسية يمثلان أحد التهديدات المحتملة لأمن بلادنا".

ويعقد زعماء دول الحلف الأطلسي (29 دولة) اليوم وغدا الأربعاء قمة في لندن بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس الحلف.