ولي العهد البحريني يؤكد على مواصلة تزويد قوة دفاع بلاده بأحدث التقنيات الدفاعية الحديثة

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، اليوم الثلاثاء، مواصلة تزويد قوة دفاع بلاده بكل ما من شأنه رفع جاهزية كافة منتسبيها واستمرار مواكبة التطور المتسارع في المجالين الدفاعي والعسكري من خلال مواصلة تزويدها بأحدث التقنيات الدفاعية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن ذلك جاء خلال لقائه برالف أكابا نائب رئيس شركة ريثيون الأمريكية الرائدة في مجال إلكترونيات الدفاع، والوفد المرافق، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.

وأكد ولي العهد على مواصلة الجهود المبذولة في تنمية قطاع التكنولوجيا الدفاعية لتطوير القدرات وتعزيز المقومات المختلفة لحفظ الأمن وتحقيق السلام العالمي، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على كافة المستويات.