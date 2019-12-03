مذكرة جمهورية من 123 صفحة للدفاع عن ترامب فى «قضية أوكرانيا»

نواب جمهوريون: اتهامات الديمقراطيين تستند إلى إشاعات.. وحملة ترامب: وقف إصدار تصاريح صحفية لوكالة «بلومبرج»

أعد نواب جمهوريون، اليوم، مذكرة حول جلسات التحقيق الذى يقوده الديمقراطيون داخل مجلس النواب بشأن مساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تمهيدا لعزله على خلفية قضية أوكرانيا.

وأكدت المذكرة المؤلفة من 123 صفحة أن تصرفات ترامب تجاه أوكرانيا «حكيمة تماما» ولم تشمل «مقايضة أو ابتزاز أو رشوة أو أو إساءة استخدام للسلطة».

وتعد مذكرة الجمهوريين بمثابة ضربة استباقية لتقرير مرتقب صدوره من الأغلبية الديمقراطية، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وتتضمن المذكرة خطط الجمهوريين للدفاع عن ترامب فى جلسة استماع اللجنة القضائية، المقررة غدا الأربعاء.

وأعد المذكرة كل من ديفين نونيز وجيم جوردان ومايكل مكول، الأعضاء الجمهوريين البارزين فى لجان المخابرات والرقابة والشئون الخارجية فى مجلس النواب.

وتتناقض هذه المذكرة كليا مع شهادة دبلوماسيين فى القضية من أبرزهم جوردون سوندلاند، السفير الأمريكى لدى الاتحاد الأوروبى، الذى تحدث عن وجود مقايضة، وفيونا هيل المسئولة السابقة بمجلس الأمن القومى التى نفت مزاعم الجمهوريين بشأن تدخل أوكرانيا فى الانتخابات الأمريكية عام 2016. وتعتبر مذكرة الجمهوريين أن القضية «مؤامرة ديمقراطية».

وتشير المذكرة إلى أن نحو 63 مليون أمريكى من مختلف أرجاء البلاد انتخبوا ترامب فى عام 2016 فى مقابل 231 نائبا ديمقراطيا فى واشنطن «يحاولون إلغاء إرادة الشعب الأمريكى»، وتتهم الديمقراطيين بالسعى إلى عزل الرئيس من اليوم الأول لولايته.

ولفتت المذكرة إلى أن «أحدا من شهود الديمقراطيين لم يشهد على وجود أدلة على الرشوة أو الابتزاز أو أى جريمة أو مقايضة»، مؤكدة أن الأدلة التى قدمت ضد ترامب تستند إلى إشاعات.

من جانبه، رفض النائب الديمقراطى آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات، ما ورد بالمذكرة، مشيرا إلى أنها تتجاهل «الأدلة الكثيرة على أن الرئيس استخدم سلطته للضغط على أوكرانيا».

ويواجه ترامب، اتهامات باستغلال منصبه، للإضرار بخصومه فى الانتخابات المقبلة، والرشوة وازدراء الكونجرس وإعاقة العدالة، على خلفية مطالبته لنظيره الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى بفتح التحقيق فى اتهامات فساد تطال المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الديمقراطيين فى الانتخابات الأمريكية المقبلة، جو بايدن ونجله هانتر.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة القضائية فى مجلس النواب اجتماعاتها، غدا الأربعاء، لإقرار ما إذا كانت الأدلة التى تم جمعها فى مرحلة التحقيق، كافية للمساءلة الدستورية للرئيس الأمريكى وتوجيه اتهامات بـ«الخيانة العظمى أو الرشوة»، مما قد يؤدى إلى عزل ترامب إذا ما تم إدانته فى مجلس الشيوخ.

إلى ذلك، قالت الحملة الانتخابية لترامب، اليوم: إنها لن تصدر بعد الآن تصاريح تغطية صحفية لمراسلى وكالة «بلومبرج» للأنباء التى يملكها مايكل بلومبرج الطامح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال براد بارسكيل، مدير حملة ترامب، فى بيان: «ما داموا أعلنوا تحيزهم على الملأ لن تقدم حملة ترامب لمراسلى وكالة بلومبرج للأنباء تصاريح تغطية صحفية للمؤتمرات الانتخابية أو غيرها من فاعليات الحملة»، وفقا لوكالة «رويترز».

وأضاف: «سنحدد إن كنا سنتعامل مع مراسلين من وكالة بلومبرج للأنباء بشكل فردى أو نرد على أسئلة لهم على أساس كل حالة على حدة».

وكانت وكالة «بلومبرج» للأنباء قد قالت بعد أن أعلن مالكها رسميا دخوله سباق انتخابات الرئاسة إنها لن تكتب تقارير تحمل انتقادات لبلومبرج أو أى من منافسيه المرشحين للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى لكنها ستواصل تغطية نشاط ترامب.