إيران توقف رحلات القوافل البرية لزيارة «العتبات المقدسة» في العراق



أعلنت الشركة المركزية لمكاتب خدمات الزيارة في أنحاء إيران (شمسا) إيقاف رحلات قوافل الزيارة البرية إلى العتبات المقدسة في العراق.

وكان من المقرر أن تُستأنف عملية إيفاد قوافل الزيارة إلى العتبات المقدسة في العراق بدءا من يوم أمس، إلا أنه تم إرجاء ذلك حتى إشعار آخر بسبب الظروف الأمنية في العراق.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بيان صادر عن شركة "شمسا" أنه "نظرا للاعتبارات الأمنية المعلنة من جانب المسؤولين المعنيين، فقد تم حتى إشعار آخر منع خروج الزوار برا (إلى العتبات المقدسة في العراق)".

وأضافت أنه "تم منع إيفاد قوافل الزيارة إلى العتبات المقدسة في العراق سواء من قبل منظمة الحج والزيارة الإيرانية أو بصورة حرة عبر جميع الحدود البرية، علما بأن معبر مهران مفتوح للرعايا العراقيين ومعبر شلمجة للرعايا العراقيين وحتى الإيرانيين الراغبين بزيارة العراق بصورة فردية".