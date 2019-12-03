بريمن يهدد باللجوء للقضاء بعد رفض اقتراحه بتقاسم تكاليف تأمين المباريات شديدة الخطورة

هدد نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الألماني بعد أن جاءت نتيجة التصويت على تقاسم تكلفة الشرطة خلال تأمين المباريات في غير صالحه.

ورفضت أندية الرابطة في دوري الدرجتين الأولى والثانية دعم اقتراح بريمن بشأن تقاسم التكاليف الإضافية للشرطة بشكل متساو بين الأعضاء خلال المباريات التي توجد فيها خطورة كبيرة.

وقال كلاوس فيلبري الرئيس التنفيذي للنادي :"من أجل تقديم مصالح فيردر، يرجح ألا يكون هناك أي حل سوى اتخاذ الاجراءات القانونية. كنا نود تفادي هذا الموقف. ولكن يجب علينا أن نضمن أن تكون الأضرار المفروضة من ولاية بريمن أقل أضرار ممكنة".

وقال هوبيرتوس هس-جرونيفالد رئيس بريمن :"لا يمكننا ولن نقوم بتحويل مئة بالمئة من التكاليف. المنافسة العادلة يتم الإضرار بها هنا، بعيدا عن هذا، سيكون للقرار عواقب سلبية في العلاقات الداخلية للأندية المتنافسة في البوندسليجا".

وتعد بريمن الولاية الوحيدة في الـ16 ولاية اتحادية بألمانيا التي طالبت بالحصول على تكاليف الشرطة خلال تأمين المباريات الإضافية من رابطة الدوري.

وقررت الأندية الـ36 المتنافسة بدوري الدرجة الأولى والثانية أن هذه التكلفة يجب أن يتحملها فريق فيردر بريمن وحده، ورفضت الأندية اقتراح بريمن بإنشاء صندوق تضامن يتم الدفع فيه من قبل الـ36 ناديا.

ويرجع هذا النزاع لما يقرب من أربعة أعوام سابقة عندما حاولت ولاية بريمن أن تجعل رابطة الدوري الألماني تدفع 400 ألف يورو، لتأمين مباراة شديدة الخطورة بين بريمن وهامبورج.

ونجحت الرابطة في البداية في مسعاها لتجنب الغرامات في محكمة ببريمن ولكن تم نقض هذا الحكم في الاستئناف قبل التقدم للمحكمة الاتحادية.