الولايات الألمانية تشكل مجموعة عمل جديدة لمكافحة معاداة السامية في المدارس

تعتزم الولايات الألمانية تعزيز تصديها مستقبلا لمعاداة السامية داخل مدارس ألمانيا.

وأعلن المجلس المركزي ليهود ألمانيا اليوم الاثنين أن وزراء ثقافة الولايات الألمانية شكلوا بالتعاون مع المجلس ولجنة مفوضي الحكومة الاتحادية والولايات لمكافحة معاداة السامية، مجموعة عمل تضم 15 عضوا.

وأوضح المجلس أن المجموعة الجديدة منوط إليها العمل على إعداد توصية مشتركة لمنح المعلمين توجيها حول كيفية التعامل مع الأشكال المختلفة لمعاداة السامية.

ورحب المجلس بتشكيل المجموعة، وقال جوزيف شوستر رئيس المجلس:" أشرنا منذ سنوات إلى أن التعليم هو مفتاح لمكافحة معاداة السامية، فليس هناك طفل يولد معاديا للسامية".

وطالب شولتس ببذل كل شيء من أجل دعم المعلمين في اكتشاف مشاعر النفور المعادية للسامية داخل المدرسة ومكافحتها.

وارتفعت عدد الجرائم المعادية للسامية المسجلة في ألمانيا بنسبة 20% في العام الماضي، إذ بلغت نحو 1800 جريمة في كافة أنحاء ألمانيا، وحسب بيانات وزارة الداخلية فإن نحو 90% من هذه الجرائم محسوبة على تيار اليمين " الذي يمثل ظاهرة".