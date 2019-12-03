رئيس الأركان السوداني: القوات المسلحة جاهزة لحراسة السلام المرتقب

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني، التزام القوات المسلحة التام بوقف إطلاق النار، ومساندة جهود الدولة الرامية لتحقيق السلام في هذه المرحلة، مشددًا على جاهزية القوات المسلحة لحراسة السلام المرتقب، ورعاية مصالح الشعب ومكتسباته.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن الحسين شهد اليوم، ختام فعاليات المشروع التدريبي للمدفعية (هدير الأتبراوي)، في نسخته الثالثة، في قاعدة عطبرة التدريبية (في ولاية نهر النيل إلى الشمال من الخرطوم)، في حضور نائب رئيس هيئة الأركان السوداني للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير أحمد، وقائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، وعدد من مديري الإدارات وقادة الوحدات، وقائد سلاح المدفعية، ووالي نهر النيل المكلف اللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين، وعدد من القادة السابقين.

وقال رئيس هيئة الأركان السوداني إن القوات المسلحة باقية عند موقفها ووقفتها الثابتة، التي أنجزت التغيير بانحيازها لخيار الشعب السوداني وثورته المجيدة.

وأشاد بالأدوار التي يضطلع بها سلاح المدفعية، ضمن منظومة القوات البرية وتشكيلات القوات المسلحة المختلفة، لافتا إلى أنه الحاضنة لقيم وتقاليد وموروثات العمل العسكري الراسخة.

وأضاف أن القوات المسلحة، وهى تستكمل إعادة التنظيم والانطلاق إلى الأمام، تتطلع في هذه المرحلة إلى تطوير التدريب، وصولا للاحترافية المنشودة، لافتا إلى أن الاهتمام بالفرد العسكري، وتأمين ضرورياته، هو الهدف الأول الذي تسعى القيادة لتحقيقه.