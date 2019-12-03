مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بكشمير

أعلن الجيش الهندي، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 آخرين؛ جراء إطلاق نار من الجانب الباكستاني صوب عشرات النقاط الحدودية التي تقع في مناطق مدنية بإقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي ديفندر أناند - في تصريح نقلته شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية - إن الجنود الباكستانيين أطلقوا النار وقذائف الهاون بشكل مكثف على خط السيطرة الفاصل الذي يقسم كشمير بين البلدين المسلحين نوويًا.

واعتبر المتحدث أن الجانب الباكستاني انتهك "بشكل غير مبرر وقف إطلاق النار بين البلدين".

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان بعد أن دخلت الدولتان في نزاع عقب حادث تفجير نفذ في وقت سابق من السنة الجارية بمدينة بولواما، في الشطر الهندي من كشمير المعروف باسم ولاية جامو وكشمير.