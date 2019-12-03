الجامعة العربية تؤكد ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن التحديات والصراعات المسلحة التي تشهدها العديد من الدول العربية، أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في المناطق الملتهبة، مشددة على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم في هذه المناطق بما يخفف معاناتهم.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة - في بيان صحفي صدر عن الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام - إن الاحتفال هذا العام يأتي وعدد من الدول العربية لازالت تواجه تحديات وصراعات مسلحة أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في المناطق الملتهبة، بما يمثل صعوبة للوصول إلى تلك الفئة الهامة وإجراء التدخلات المطلوبة.

و أشارت إلى جهود الدول العربية والقطاع الاجتماعي بالأمانة العامة من خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والإدارات ذات الصلة لدعم الجهود العربية الرامية إلى زيادة تمكين هذه الفئة الهامة بما يمكنهم من العيش الكريم، انطلاقا من حقوقهم الراسخة في قرارات جامعة الدول العربية، بما فيها قرارات القمم العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمجالس الوزارية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن الدول العربية كانت سباقة في هذا المجال حينما أطلقت القمة العربية في عام 2004 "العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة"، وكذلك انضمام الدول العربية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، والفعاليات التي نظمها القطاع الاجتماعي في هذا الصدد.

وقالت إن الدول العربية خلال احتفالها هذا العام باليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، من المنتظر أن تطلق اليوم حملة إعلامية في هذا الصدد، بجانب العديد من الفعاليات التي تخص تك الفئة الهامة، مؤكدة أهمية تضافر القوى المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن العيش الكريم والإدماج الكامل لهذه الفئة الهامة في المجتمع.

وأوضحت أن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى النهوض بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع، وتيسير حصولهم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كاملة بشكل يوفر لهم حياة مستقلة ومستقرة، على قدم من المساواة مع باقي فئات المجتمع، مبرزة أن الاحتفال هذا العام يركز على أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030.