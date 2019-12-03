 إضراب مفاجئ لعمال سكك الحديد في الجزائر - بوابة الشروق
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إضراب مفاجئ لعمال سكك الحديد في الجزائر

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 2:07 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 2:07 م

بدأ عمال سكك الحديد في الجزائر اليوم الثلاثاء إضرابا مفاجئا عن العمل، مما تسبب في وقف حركة النقل على مستوى العديد من الخطوط المحلية والوطنية.

وأعلنت الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية عن تعليق مؤقت لرحلات القطار ضاحية الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، على خلفية حركة احتجاجية مفاجئة لعمال بعض محطات القطارات.

وأوضحت الشركة أنها اضطرت لإلغاء بعض الرحلات بسبب هذا الاحتجاج ( الاضراب)، داعية المسافرين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنقلاتهم في انتظار تسوية وضعية السير العادي للقطارات في أقرب وقت.

وكشفت مصادر أخرى، أن الأضراب مس أيضا مدنا عدة بينها تيزي وزو والبليدة القريبتين من العاصمة الجزائرية.

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