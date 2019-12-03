مسئول دولي يشيد بدور قبرص في تعزيز خطة العمل الإقليمية لتغير المناخ

أشاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، بدور قبرص في تعزيز خطة العمل الإقليمية لتغير المناخ، بجانب دورها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده كامل مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، حيث ناقشا معاً عدداً من القضايا منها تغير المناخ والمساواة بين الجنسين والتعاون الثنائي والاتفاقيات الثلاثية التي وقعتها قبرص مع مختلف دول المنطقة تحت رعاية منظمة الاتحاد من أجل المتوسط...وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم /الثلاثاء/.

وقال كامل​: "إن قبرص بلد أوروبي متوسطي حقيقي بسبب موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع دول المنطقة وهي عضو في الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تقوم فيها قبرص بدور قيادي مثل المبادرات التي اتخذتها لاعتماد خطة عمل إقليمية لتغير المناخ.

من جانبه، قال خريستودوليديس: "ناقشنا عدداً من القضايا والتحديات الإقليمية، في ضوء إدراك حقيقة أن الأزمات المتكررة التي تحدث من حولنا تكون في معظمها بسبب عدم الاعتراف بحدود وطنية، وهي بالتالي تؤثر سلباً بشكل مباشر أو غير مباشر على المنطقة بأكملها وحتى خارجها".

وأضاف :"في هذا السياق، أتيحت لي الفرصة أيضاً لإطلاع الأمين العام على الاستفزازات التركية الأخيرة المتصاعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية لجمهورية قبرص، وكذلك على آخر محاولة من جانب تركيا للتشويش على النظام القائم على التعاون في شرق المتوسط ​​بعد التوقيع على مذكرة

تفاهم مع ليبيا تفتقر إلى أي أساس قانوني".

وتابع:"استعرضنا أيضا في هذا السياق، التعاون المستمر بين قبرص والاتحاد واستكشفنا المجالات المحتملة التي يمكننا الخوض فيها مثل تحديد المساواة بين الجنسين وتغير المناخ والتعليم كمواضيع واعدة بشكل خاص لاعتماد إجراءات ومبادرات مشتركة".

وقال وزير الخارجية القبرصي:"إن الآليات الثلاثية التي أنشأتها قبرص واليونان مع الدول المجاورة - وهما أيضاً عضوان في الاتحاد من أجل المتوسط ​​- تخدم هذا الغرض على وجه الدقة وبشكل أساسي جدول الأعمال الإيجابي الذي لا يستبعد أي دولة أخرى في المنطقة من الانضمام في المستقبل، وأنا مقتنع بأن هذا النوع من الآليات الثلاثية يمكن أن يضيف بسهولة أو يكمل صندوق أدوات الاتحاد من أجل المتوسط ​​وهو الشيء الذي اتفقنا عليه مع ناصر".