 24 قتيلا و45 مصابا إثر حريق في مصنع بالخرطوم - بوابة الشروق
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24 قتيلا و45 مصابا إثر حريق في مصنع بالخرطوم

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 3:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 3:46 م

لقى 24 شخصًا مصرعهم، وأصيب 45 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حريق بأحد المصانع في شمال العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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