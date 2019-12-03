24 قتيلا و45 مصابا إثر حريق في مصنع بالخرطوم

لقى 24 شخصًا مصرعهم، وأصيب 45 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حريق بأحد المصانع في شمال العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.