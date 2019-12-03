24 قتيلا و45 مصابا إثر حريق في مصنع بالخرطوم

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لقى 24 شخصًا مصرعهم، وأصيب 45 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حريق بأحد المصانع في شمال العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.