انعقاد البرلمان الإسباني للمرة الأولى منذ انتخابات الشهر الماضي

عقد البرلمان الإسباني المنتخب حديثا أول جلساته اليوم الثلاثاء وسط حالة من الشك بشأن ما إذا كان القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يمكن أن يحشد الدعم الكافي لتشكيل حكومة.

ومنحت انتخابات 10 نوفمبر الماضي الحزب الاشتراكي الإسباني برئاسة سانشيز فوزا أضعف مقارنة بالانتخابات الأخيرة في شهر أبريل الماضي وعززت من وضع حزب بوكس اليميني المتطرف، والذي حصل على أكثر من ضعف تمثيله في البرلمان.

ويأمل الناخبون الإسبان بلا شك في أن النواب الذين أدوا اليمين اليوم سوف يستمرون في مناصبهم فترة أطول من الفترة التشريعية السابقة، والتي استمرت سبعة أشهر حتى لم يعد بإمكان سانشيز تشكيل حكومة أغلبية، مما اضطره إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.

وأجرت اسبانيا أربع انتخابات عامة خلال أربع سنوات ولكن لم تسفر أي منها عن تشكيل حكومة مستقرة ذات أغلبية. وتتولى حكومات أقلية أو تسيير أعمال إدارة شؤون البلاد منذ عام 2015 .