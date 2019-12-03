مصدر عراقي: مقتل 4 من الحشد الشعبي بعد هجوم لداعش جنوب الموصل

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية اليوم الثلاثاء بمقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي واختطاف ضابط من الحشد جنوب الموصل/400 كلم شمال بغداد/.

وقال العقيد طارق علي إن "لواء 44 التابع للحشد الشعبي اشتبك صباح اليوم مع عناصر من داعش في صحراء الحضر (80 كلم جنوب الموصل) بعد تسللهم مستغلين سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي واختطاف ضابط من الحشد برتبة رائد".

وأوضح أن "عناصر داعش لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تم استنفار القوى الأمنية للبحث عن عناصر داعش وتحرير الضابط المختطف".

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية عند شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها فلول تنظيم داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين في المنطقة، وذلك رغم إعلان القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017 .