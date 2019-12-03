ميركل: عودة اللاجئين السوريين ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لن يسمح للاجئين بالعودة إلى شمال سورية إلا تحت إشراف الأمم المتحدة.

جاء ذلك عقب لقاء ميركل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، الناتو، اليوم الثلاثاء في لندن.

أضافت ميركل: "سنظل نتشاور بهذا الشأن".

وقالت ميركل إن هناك اتفاقا في القمة الرباعية على ضرورة مواصلة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، داعش، الإرهابي، إضافة إلى ضرورة استمرار التواصل بين أطراف القمة.

وأكدت ميركل أن هناك دعما مشتركا للمساعي الرامية للتوصل لحل سياسي في سورية والتوصل إلى دستور جديد لسورية.

يشار إلى أن تركيا توغلت في مناطق الشمال السوري في تشرين أول/أكتوبر الماضي لمواجهة مليشيا ما يعرف بقوات سورية الديمقراطية، وهو ما قوبل بانتقاد من قبل شركاء تركيا في حلف الناتو.

وتعتبر حكومة برلين العملية العسكرية التركية شمال سورية مخالفة للقانون الدولي. وأصبحت أجزاء واسعة شمال سورية الآن تحت سيطرة القوات الروسية والتركية. وتسعى تركيا لإعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى هذه المنطقة.

وجددت ميركل انتقادها للعملية التركية في سورية في بيانها القصير بشأن اللقاء، وقالت إن المشاورات في هذا الإطار الرباعي ستستمر، وستكون في البداية على الصعيد الدبلوماسي، ثم ستكون هناك قمة أخرى في شباط/فبراير المقبل.

إلى ذلك تطرق اللقاء الرباعي إلى ليبيا و جهود الوساطة الألمانية بين الأطراف المتحاربة هناك، دون أن تذكر ميركل تفاصيل ذلك.