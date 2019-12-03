السودان يستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

يستضيف السودان بعد غد /الخميس/ اجتماعات الدورة الخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بدعوة من المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية السوداني.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم الدخيري إن المجلس سيناقش مجموعة من البنود، منها تقرير المدير العام عن أعمال الإدارة العامة للمنظمة للدورة الماضية، ومتابعة سير العمل في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين (2005-2025)، وموائمتها

مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن المجلس سيبحث الموافقة على الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2017-2037) وجهود المنظمة في مجال التنوع البيولوجي.

ويضم المجلس التنفيذي الحالي للمنظمة وزراء الزراعة في 8 دول عربية، هي: السودان، السعودية، الإمارات، تونس، الصومال، فلسطين، لبنان، والمغرب.