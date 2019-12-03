الدفاع الروسية: رصد 88 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وقعت في محافظات اللاذقية (17) وحلب (13) وإدلب (19) وحماة (7). وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 36 انتهاكًا في محافظات اللاذقية (2) وإدلب (30) وحلب (4).

وأضافت وزارة الدفاع الروسية -في بيانها- أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الــ 24 ساعة الماضية أي عمليات إنسانية.