 الدفاع الروسية: رصد 88 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 1:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

الدفاع الروسية: رصد 88 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 12:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 12:59 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وقعت في محافظات اللاذقية (17) وحلب (13) وإدلب (19) وحماة (7). وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 36 انتهاكًا في محافظات اللاذقية (2) وإدلب (30) وحلب (4).

وأضافت وزارة الدفاع الروسية -في بيانها- أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الــ 24 ساعة الماضية أي عمليات إنسانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك