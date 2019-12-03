 ترامب يتعهد بعدم التدخل في الانتخابات البريطانية المُقبلة.. ويصف «جونسون» بالشخص الملائم - بوابة الشروق
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ترامب يتعهد بعدم التدخل في الانتخابات البريطانية المُقبلة.. ويصف «جونسون» بالشخص الملائم

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 5:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 5:34 م
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بعدم التدخل في الانتخابات البريطانية المُقبلة.. مُبديًا رغبته في التعاون مع أي شخص سيتولى منصب رئاسة وزراء المملكة المتحدة.

وقال ترامب - خلال زيارته إلى لندن حيث يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية - " إنني لا أرغب في تعقيد الأمر، فمن جانبي، سأبقى بعيدًا عن الانتخابات ... لكنني اعتقد أن بوريس ملائمًا لتولي المنصب، وأنه سيبلي بلاءا حسنًا".

وذكر الرئيس الأمريكي، عند سؤاله عما إذا كان من الممكن أن يتعاون مع زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين، الذي يسعى إلى عزل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات المقرر عقدها في الـ12 من ديسمبر الجاري: "أنني استطيع العمل مع أي شخص مهما كان، فأنا شخص سهل جدًا العمل معه، الأمر الذي لن تصدقوه".

يُذكر أن ترامب صرح، في وقت سابق، بأن فوز كوربين بالانتخابات سيكون سيئا جدًا لمصلحة بريطانيا.

وكان جونسون قد طالب ترامب مؤخرًا بعدم التدخل في الانتخابات، حيث أشار بقوله إلى أن: "أفضل شيء يمكن فعله عندما يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هو عدم تدخل أى جانب فى انتخابات الجانب الآخر".

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