اقتصاد جنوب أفريقيا يسجل ثاني انكماش له خلال عام 2019

انكمش اقتصاد جنوب أفريقيا للمرة الثانية خلال العام الجاري، في الربع الذي انتهى في سبتمبر الماضي، وذلك بعد تراجع قطاعات الزراعة والتعدين والمصانع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاءات الجنوب أفريقي القول إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة .0.6% على أساس سنوي. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 0.1% خلال العام الماضي.

ويعني هذا الانكماش أن الاقتصاد قد يسجل نسبة نمو خلال العام الجاري بأكمله أقل من نسبة 0.5% التي توقعتها وزارة الخزانة في أكتوبر الماضي.

ويشار إلى أن استمرار عدم تحقيق نمو سوف يلقى بظلاله على إيرادات الحكومة، ويصعب من خفض معدل البطالة الذي وصل لـ 30%، ويعد أحد أكبر العوائق أمام الحد من الفقر في البلاد.