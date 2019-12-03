ترامب: دول الناتو التي تفي بالتزاماتها المالية تضاعفت منذ وصولي السلطة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن عدد دول حلف الناتو التي توفي بالتزاماتها المالية للحلف زادت إلى أكثر من الضعف منذ انتخابه، كما زاد إنفاقه بمقدار 130 مليار دولار.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خلال الـ3 عقود التي سبقت انتخابي، انخفض إنفاق الناتو بمقدار الثلثين، وفقط 3 أعضاء آخرين بالناتو (إلى جانب الولايات المتحدة) كانوا يوفون بالتزاماتهم المالية".

وأضاف: "منذ وصولي للحكم، زاد عدد دول حلفاء الناتو الذين يوفون بالتزاماتهم إلى أكثر من الضعف، وزاد إنفاق الناتو بمقدار 130 مليار دولار".

ويطالب ترامب منذ توليه السلطة بزيادة تقاسم الأعباء داخل الحلف، وضَعف مشاركة أعضاء الحلف الآخرين في إنفاقه، كما يشكو من أن الولايات المتحدة تدفع حصة غير متناسبة من تكاليف الدفاع عن الحلف، لكنه يبدي رضاه في الأشهر الأخيرة عن التقدم الذي أحرزه أعضاء الحلف بهذا الصدد.