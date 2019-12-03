رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان: تحقيق السلام الشامل وترسيخ الاستقرار يمثلان أولوية

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن تحقيق السلام الشامل وترسيخ الاستقرار في بلاده، يمثلان أولوية خلال الفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان اليوم الثلاثاء، مع جيرمايا ماما بولو رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد".

وقال ماما بولو - في تصريح للصحفيين عقب اللقاء - إنه بحث مع رئيس مجلس السيادة، عددا من الموضوعات المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في السودان، مؤكدا دعم الأمم المتحدة،والاتحاد الأفريقي، لعملية بناء السلام في السودان، حتى يتوصل السودانيون إلى سلام شامل ودائم.

وأضاف أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على جهود الأمم المتحدة في دعم بعثة السلام في دارفور، والمساعدة في دعم الأطراف غير الحكومية في مناطق النزاع للمشاركة في عملية بناء السلام خاصة النساء والنازحين وإسماع صوتهم في قضايا السلام وتمثيلهم في العملية السلمية.

وأكد ضرورة توحيد رؤى الجميع حول أوضاع النازحين، داعيا الجميع إلى الوحدة تجاه تحقيق السلام وجعل الصراعات والخلافات من الماضي.