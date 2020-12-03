 قنوات ART تشارك في رعاية مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة قدرها 10 آلاف دولار - بوابة الشروق
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قنوات ART تشارك في رعاية مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة قدرها 10 آلاف دولار


نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:32 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:32 م

تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART، ضمن الرعاة لـ"ملتقى القاهرة السينمائي" في دورته السابعة، الذي يقام ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تقدم قنوات ART جائزة قدرها 10 آلاف دولار لإسكريبت أحد مشروعات الأفلام الروائية الطويلة -تحت التطوير- المشاركة في الملتقى.

يذكر أن الملتقى يقام في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، ويوفر الملتقى فضاء مهما لإجراء النقاشات والتواصل بين صناع السينما العرب، من خلال شبكة علاقات تتيح التعاون والحصول على الدعم اللازم لاستكمال مشاريعهم السينمائية، كما يضم الملتقى لجنة تتشكل من أبرز وأهم الأسماء في عالم صناعة السينما لاختيار المشاريع الحاصلة على الجوائز.

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