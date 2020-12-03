قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة انتهت من ملف التصالح على مخالفات البناء منذ ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية تعمل على الانتهاء من البت في الطلبات.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن كل العقارات المخالفة تم التصالح عليها، لافتًا إلى تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لدخول المخالفين الذين لا يعلمون بمخالفة العقار تحت مظلة القانون.

وأوضح أن اللجان الميدانية أجرت مسحًا شاملًا لكل مكان وقرية داخل الحيز العمراني للتأكد أن كل المنشآت منضبطة، قائلًا إن العملية أسفرت عن ارتفاع عدد المخالفات المرصودة من 67 ألف مخالفة، إلى أكثر من 117 ألف مخالفة.

وذكر محافظ الفيوم أنهم تلقوا شكاوى بداية تطبيق القانون بارتفاع قيمة المخالفة، متابعًا: «تمت إعادة التسعير للمناطق كلها، وإجراء دراسات ميدانية لمعرفة الحالة الاقتصادية للمواطنين».

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء حتى 31 ديسمبر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.

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