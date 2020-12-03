إزالة ورم ضخم من امرأة تجنبت الفحوصات الطبية خوفا من الإصابة بكورونا

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اكتشف الأطباء في إيطاليا ورما "هائلا" في امرأة -64 عاما- تجنبت الفحوصات الطبية خوفا من التقاط عدوى فيروس كورونا.

أزال الجراحون ورما من منطقة البطن والحوض يبلغ قطره 70 سنتيمترا ووزنه 20 كيلوجراما، حسبما قالت مستشفى كارداريلي في نابولي، اليوم الخميس.

وقال جيوفاني فيناريتشي، كبير الجراحين في المستشفى: "كانت المريضة خائفة للغاية من كوفيد-19 وبالتالي تجنبت كل الفحوصات رغم معاناتها من أعراض".

وأضاف: "على مدار شهور نما الورم أكثر وأكثر حتى أقنعت المرأة نفسها في النهاية بزيارة طبيب النساء والولادة".

وأدت الزيارة إلى تشخيص سرطاني.

وقالت المستشفى إن العملية تمت بنجاح وأن المريضة عادت الآن لمنزلها مع أسرتها، وقال الجراح: "جرت الأمور بأفضل شكل ممكن".