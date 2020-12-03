ختام ورشة العمل حول مهارات القيادة والادعاء لأعضاء هيئة النيابة الإدارية

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ،والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، ختام ورشة التدريب على تمثيل الإدعاء أمام المحاكم التأديبية المنعقدة بوزارة العدل.

والتى إستمرت على مدار يومين، كما نظمتها لجنة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، والمجلس القومى للمرأة؛ التي تهدف لتدريب عدد متميز من عضوات النيابة الإدارية وتثقيل خبراتهن.

كما حاضر في تلك الدورة نخبة من المستشارين والمتخصصين في تلك الموضوعات.

كما تناول المستشار وزير العدل ختاما لكلمته ،الحرص على توفير هذا التدريب، إدراكاً بأن تنمية قدرات عضوات هيئة النيابة الإدارية يعزز من دور المرأة في العمل القضائى؛ بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المصرى ومؤسساته وجهاته وهيئاته القضائية، فضلا عما حققته المرأة من إسهامات فى المجال القضائى خلال السنوات الماضية، وتقلدها للمناصب القضائية .

كما تناولت الدورة، موضوعات قضائية وقانونية وإدارية هامة ،اشتملت على ثلاث محاور، الأول هو الإدعاء أمام المحاكم التأديبية، بينما تطرق الثانى إلى تنمية المهارات الإدارية والذاتية، لعضوة النيابة ،وزيادة خبراتها المتصلة بفنون التواصل والقيادة، و القدرة على اتخاذ القرار، كما تضمن المحور الثالث التوعية بمشكلة العنف ضد المرأة ، و الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه المشكلة، والأبعاد القانونية والسبل التشريعية الوطنية لجرائم العنف ضد المرأة.