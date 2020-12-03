كاسونجو: راضٍ عما قدمته مع الزمالك وحزين لخسارة دوري الأبطال

كشف الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك الذي تم استبعاده من قائمة الفريق، عن حزنه لخسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا.
وحل كاسونجو بديلا لشيكابالا في خسارة الزمالك 1-2 أمام الأهلي بنهائي دوري الأبطال، ونال اللاعب الكونغولي انتقادات بسبب مستواه الذي لم يكن مقنعا.
وقال كاسونجو عبر قناة "الزمالك": "حزين لخسارة دوريالأبطال، الدوري المصري هو الافضل على الإطلاق في أفريقيا.".
وتابع: "الزمالك كان بوابة انضمامي لمنتخب الكونغو، فقد سجلت أهدافا كثيرة قبل الانضمام إليه لكنه لم يقرر ضمي قبل أن ألعب بقميص الزمالك".
وأضاف: "الزمالك نادٍ كبير ليس على مستوى مصر فحسب ولكن في أفريقيا ككل".
وخرج كاسونجو من قائمة الزمالك ليتم الاستغناء عن خدماته بعد 3 مواسم أمضاها بالقميص الأبيض من بينها فترتي إعارة لكل من الوحدة السعودي والوداد المغربي.