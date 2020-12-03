كاسونجو: راضٍ عما قدمته مع الزمالك وحزين لخسارة دوري الأبطال

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كشف الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك الذي تم استبعاده من قائمة الفريق، عن حزنه لخسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا.

وحل كاسونجو بديلا لشيكابالا في خسارة الزمالك 1-2 أمام الأهلي بنهائي دوري الأبطال، ونال اللاعب الكونغولي انتقادات بسبب مستواه الذي لم يكن مقنعا.

وقال كاسونجو عبر قناة "الزمالك": "حزين لخسارة دوريالأبطال، الدوري المصري هو الافضل على الإطلاق في أفريقيا.".

وتابع: "الزمالك كان بوابة انضمامي لمنتخب الكونغو، فقد سجلت أهدافا كثيرة قبل الانضمام إليه لكنه لم يقرر ضمي قبل أن ألعب بقميص الزمالك".

وأضاف: "الزمالك نادٍ كبير ليس على مستوى مصر فحسب ولكن في أفريقيا ككل".

وخرج كاسونجو من قائمة الزمالك ليتم الاستغناء عن خدماته بعد 3 مواسم أمضاها بالقميص الأبيض من بينها فترتي إعارة لكل من الوحدة السعودي والوداد المغربي.