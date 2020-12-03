قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الفترة الماضية شهدت إقبالًا على منظومة التصالح، لافتًا إلى تخطي طلبات التصالح 101 ألف طلب دون أية شكاوى من المواطنين.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الحكومة اتخذت قرارًا بمد المدة لشهر؛ نتيجة الضغط على المراكز التكنولوجية.

وأكد أن المحافظة تيسر الإجراءات في كل المراكز التكنولوجية على مستوى جميع المراكز والمدن، مشيرًا إلى إضافة 88 مركزًا في بعض القرى بالتنسيق مع مديرية التعليم.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المواطن بإمكانه التعامل إلكترونيًا في منزله أو عمله عبر الإنترنت على بوابة الخدمات الحكومية للمحليات، موضحًا أنه يستطيع معرفة قيمة التصالح إلكترونيا والدفع عبر البطاقة الإلكترونية.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء حتى 31 ديسمبر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.

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