الإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل تتجاوز 1500 للمرة الأولى منذ أسابيع

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إسرائيل الـ1500 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ أسابيع.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 1523 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وهذا هو أعلى عدد يومي للإصابات منذ 15 أكتوبر، عندما تم تسجيل 1612 حالة جديدة.

وتزامن ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة مع زيادة عدد الاختبارات، حيث تم إجراء نحو 69 ألف اختبار في اليوم السابق، وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية 2.2%، وهو عند نفس المعدل للأيام الماضية، ولكنه أعلى من الأسابيع الأخيرة.

وكانت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، قد نجحت نسبيا في احتواء فيروس كورونا في الربيع، بعدما فرضت الحكومة تدابير صارمة في وقت مبكر.

ولكن مع تخفيف التدابير ارتفعت مستويات الإصابات بصورة كبيرة، ففرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في منتصف سبتمبر. وبداية من منتصف أكتوبر، بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الثاني.