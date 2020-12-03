وافقت الحكومة الإيطالية على فرض قيود صارمة على السفر خلال عطلات عيد الميلاد (كريسماس) ورأس السنة الجديدة، في محاولة لمنع طفرة جديدة في إصابات فيروس كورونا.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على الإجراءات في اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وعلى وجه التحديد، قرر مجلس الوزراء حظر السفر بين الأقاليم الإيطالية اعتبارا من 21 ديسمبر وحتى 6 يناير. وتم تحديد استثناءات للعمل ولأسباب صحية وحالات طوارئ أخرى.

ومن المقرر تشديد القواعد مرة أخرى في 25 و26 ديسمبر وأول يناير، حيث يُطلب من الناس عدم السفر، ولكن البقاء في مدنهم ومجتمعاتهم. وأيضا تشمل هذه التدابير استثناءات للعمل أو حالات الطوارئ.

ومن المتوقع أن تتبنى الحكومة مرسوما منفصلا في وقت لاحق اليوم الخميس يشمل المزيد من القواعد المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب مسودات اطلعت عليها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووكالة "أدنكرونوس" للأنباء، فإن المرسوم سوف يؤكد حظر التجوال بين الساعة 10 مساء و5 صباحا (2100 و0400 بتوقيت جرينتش)، ويمتد حتى الساعة 7 صباحا يوم رأس السنة الجديدة.

كما يبقي المرسوم على غلق منحدرات التزلج حتى 7 يناير وحظر عطلات السفن السياحية حتى التاريخ نفسه، فضلا عن توقع إعادة فتح جزئي للمدارس الثانوية اعتبارا من 7 يناير أيضا.

ولا تزال محتويات المرسوم عرضة للتغيير بعد المحادثات بين الحكومة وقادة المناطق، الذين يضغطون من أجل قيود أكثر مرونة لتقليل الأضرار التي تلحق بالاقتصاد.

وعلى أي حال، فمن المتوقع أن تؤكد الحكومة نظاما ثلاثي المستويات من القيود المرتبطة بالوباء، والذي يقسم المناطق إلى مناطق حمراء أو برتقالية أو صفراء على أساس مؤشرات مخاطر الوباء المختلفة.

يشار إلى أن إيطاليا هي واحدة من أكثر البلدان تضررا من الوباء، لكن الموجة الثانية من الإصابات التي ارتفعت بشكل كبير من أوائل أكتوبر بدأت في الانحسار في الأيام الأخيرة.