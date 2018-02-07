 رئيس جنوب إفريقيا يوجه خطابا للأمة اليوم بشأن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
الخميس 3 ديسمبر 2020 12:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

رئيس جنوب إفريقيا يوجه خطابا للأمة اليوم بشأن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:34 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:34 ص

من المقرر أن يوجه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، خطابا للأمة مساء اليوم الخميس، بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمواجهة مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته محطة "إي إن سي إيه" التلفزيونية عن مصادر لم تسمها.

 

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن خطاب رامافوسا يأتي مع ارتفاع أعداد الإصابات في إقليمي الكاب الشرقي والغربي، حيث جرى أمس الأربعاء تسجيل 4173 حالة إصابة جديدة، وهي الحصيلة الأعلى منذ شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات موقع "نيوز 24" الاخباري المحلي.

 

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 796 ألفا و472 حالة.

 

وقد وصل عدد الوفيات المرتبطة بالمرض في جنوب إفريقيا إلى 21 ألفا و709 حالات، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكينز".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك