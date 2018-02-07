رئيس جنوب إفريقيا يوجه خطابا للأمة اليوم بشأن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

من المقرر أن يوجه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، خطابا للأمة مساء اليوم الخميس، بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمواجهة مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته محطة "إي إن سي إيه" التلفزيونية عن مصادر لم تسمها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن خطاب رامافوسا يأتي مع ارتفاع أعداد الإصابات في إقليمي الكاب الشرقي والغربي، حيث جرى أمس الأربعاء تسجيل 4173 حالة إصابة جديدة، وهي الحصيلة الأعلى منذ شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات موقع "نيوز 24" الاخباري المحلي.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 796 ألفا و472 حالة.

وقد وصل عدد الوفيات المرتبطة بالمرض في جنوب إفريقيا إلى 21 ألفا و709 حالات، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكينز".