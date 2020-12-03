بلومبرج: السعودية وقطر تقتربان من التوصل إلى اتفاق بوساطة أمريكية لإنهاء خلافهما

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن السعودية وقطر تقتربان من التوصل إلى اتفاق أوّلي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب التي تبحث عن مكاسب في سياستها الخارجية في أيامها الأخيرة في البيت الأبيض.

وأضافت الوكالة، أن الاتفاق الأوّلي لن يشمل الدول الثلاث الأخرى التي قطعت، إلى جانب السعودية، العلاقات مع قطر عام 2017، وهي الإمارات والبحرين ومصر.

ولفت مصدر رابع إلى أن التوصل إلى اتفاق أوسع لإعادة ترتيب الأوضاع لا يزال بعيد المنال بسبب استمرار وجود قضايا عالقة، مثل علاقة الدوحة مع طهران.

وذكرت بلومبرج، أن الاختراق المحتمل يأتي بعد شهور من الجهود الدبلوماسية المكثفة بوساطة الكويت، والتي أسفرت عن إرسال الولايات المتحدة لوفد برئاسة جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره للقيام بزيارة للخليج.

ونقلت بلومبرج عن مصدرين، أنه من المرجح أن يشمل التقارب إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية بين قطر والسعودية، ووضع نهاية للحرب الإعلامية بينهما، والقيام بالمزيد من الخطوات لبناء الثقة، ضمن خطة مفصلة لإعادة العلاقات تدريجيا.