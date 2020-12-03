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محافظ الإسكندرية: 48 مليون جنيه لأعمال الصرف الصحي في منطقة الفلكي

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 4:58 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 4:58 ص

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن منطقة الفلكي كانت ضمن العشوائيات، معقبًا: «صرفنا لها 48 مليون جنيه لأعمال الصرف الصحي».

وأضاف الشريف، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن أعمال التطوير في منطقة الفلكي بدأت في 1 مارس 2020، ذاكرًا أنه من المقرر الانتهاء منها في 1 مارس 2021.

وتابع: «فوجئت بأن الناس بتشتكي من بطء في شغل الصرف الصحي، وبناء عليه نزلتلهم فورا واكتشفت حجج كتير مالهاش لازمة»، مؤكدًا الانتهاء من أعمال التطوير في الموعد المحدد.

وأشار إلى عقد اجتماع غدًا مع شركتي الصرف الصحي والمقاولات المسؤولتين عن أعمال التطوير، منوهًا بأنه سيتم العمل بضعف الطاقة لتعويض التأخير الذي حدث في الفترة الماضية.

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