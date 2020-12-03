 بلغاريا تسجل 3138 إصابة و159 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الخميس 3 ديسمبر 2020 9:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

بلغاريا تسجل 3138 إصابة و159 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

صوفيا - أ ش أ:
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:29 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:29 ص

سجلت بلغاريا 3 آلاف و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 8 آلاف و478 فحصا.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة وفقا لوكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 159 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 92 ألفا و360 حالة، من بينهم 6 آلاف و635 يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات و523 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة، مضيفة أنه تعافى 2206 شخصا.

وشهدت العاصمة (صوفيا) أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها بلوفديف ثم فارنا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك