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وزير السياحة يمد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة السياحة


نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:33 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:33 م

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا رقم 504 لسنة 2020، يقضي باستمرار لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكلاء السفر، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 476 لسنة 2020، في عملها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخاب جديدة لتشكيل مجلس الإدارة مجلس إدارة الغرفة أيهما أقرب.

وكان العناني قد أصدر قرارًا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة في سبتمبر الماضي، تنفيذًا لحكم قضائي.

وتم وتشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، وعضوية كل من نورا علي، وكريم محسن، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين، على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ سريان عمل اللجنة.


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