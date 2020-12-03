عمدة موسكو: مراكز التطعيم ضد كورونا تبدأ عملها بعد غد

أعلن سيرجي سوبيانين عمدة موسكو، أن مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في العاصمة الروسية ستبدأ عملها اعتبارا من بعد غد السبت، وأن التسجيل الإلكتروني لتلقي التطعيم للأطباء والمعلمين يبدأ غدا الخميس.



وقال عمدة موسكو -في تصريح صحفي اليوم الخميس- "بالاتفاق مع الحكومة الروسية وبهدف اختبار الآلية الضخمة للتلقيح الجماعي، سنفتح سجل إلكتروني للتطعيم للعاملين في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بالمدينة ابتداء من يوم غد الجمعة"، و"إن عمل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو سيبدأ في الخامس من ديسمبر الجاري".