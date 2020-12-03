لوفتهانزا تزيد رحلاتها الجوية خلال موسم عيد الميلاد

تعتزم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا زيادة عدد رحلاتها الجوية خلال موسم عطلة عيد الميلاد، بعد الزيادة الكبيرة في معدلات حجز التذاكر من جانب السائحين الألمان، في نبأ سار ونادر لشركة الطيران التي تكافح للتعافي من أزمة جائحة فيروس كورونا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوفتهانزا القول إن الشركة تعتزم إضافة رحلات جوية إلى المقاصد السياحية في جنوب أوروبا، وبينها إيطاليا واليونان وإسبانيا، في ظل الزيادة في الطلب على هذه الرحلات. كما تعتزم الشركة تشغيل رحلاتهاإلى المدن الرئيسية لإعادة المغتربين إلى مسقط رأسهم خلال فترة عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.



وذكرت بلومبرج أن زيادة معدلات حجز الرحلات، تمثل بصيص ضوء في نهاية عام قاتم بالنسبة لشركة لوفتهانزا التي حصلت على مساعدات إنقاذ من الحكومة الألمانية بقيمة 9 مليارات يورو (9ر10 مليار دولار) في يونيو الماضي.



وقالت الشركة الشهر الماضي، إنها تحتاج إلى مضاعفة معدل تشغيلها الحالي حتى يتوقف نزيف الخسائر، مع تقليل طاقتها التشغيلية إلى 25% فقط مقارنة بمستويات العام الماضي في ظل التراجع الشديد في الطلب على السفر.



كانت "لوفتهانزا" أعربت الشهر الماضي عن تطلعها لجمع أكثر من نصف مليار يورو من سندات قابلة للتحويل، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على تداعيات أزمة جائحة كورونا التي تسببت في خسائر فادحة لشركات الطيران في أنحاء العالم.



وأعلنت الشركة في مذكرة لحملة الأسهم أنها تطرح سندات تستحق عام 2025 بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو (709 ملايين دولار).



وأوضحت الشركة أنها تطرح السندات بفوائد تتراوح بين 0ر2 و 5ر2% سنويا، تدفع نصف سنويا في شكل متأخرات، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق أن الفوائد سوف تصل إلى 75ر2%.